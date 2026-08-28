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Tragedia a Palermo, bimba di due anni e mezzo muore annegata in piscina

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Bimbo annegato in piscina a Isola delle Femmine e salvato dal 118 grazie alle manovre salvavita degli soccorritori

Tragedia ieri a Palermo, in via Villagrazia, dove una bambina di due anni e mezzo ha perso la vita dopo essere finita in una piscina fuori terra durante una serata trascorsa in famiglia. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la Procura ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico.

La piccola, identificata come Giulia Rita, si trovava insieme ai genitori in un’abitazione dove erano ospiti di un’altra famiglia, in una casa dotata di piscina soprelevata. Stando a quanto ricostruito finora, la bambina sarebbe scivolata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse nell’immediato: solo quando qualcuno ha notato che non si muoveva più è scattato l’allarme.

Sono stati momenti di grande concitazione: sono stati gli stessi genitori a caricare la piccola in auto e a portarla di corsa alla guardia medica della Guadagna, nel tentativo di farla soccorrere il prima possibile. Da lì è intervenuto il personale del 118, che ha trasferito la bambina in ospedale, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nella struttura sanitaria dell’Asp palermitana è stato poi eseguito un primo esame esterno da parte del medico legale, che non avrebbe riscontrato segni riconducibili a violenza sul corpicino della piccola: l’ipotesi più accreditata resta quella della morte per annegamento. Per chiarire con certezza la dinamica dei fatti, la Procura ha comunque disposto l’autopsia sulla salma.

Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei genitori della bambina e dell’altra coppia presente in casa al momento della tragedia, nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto in quei minuti.

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