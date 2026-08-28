Cronaca

Misilmeri, auto si capovolge sulla Palermo-Agrigento: mattinata di caos per il traffico

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una vettura si è ribaltata in pieno asfalto questa mattina lungo la statale Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo che immette nel comune di Misilmeri. L’episodio ha mandato in tilt la circolazione, con code che si allungano di minuto in minuto in entrambe le direzioni.

Il sinistro si è consumato nelle prime ore della giornata: per dinamiche ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo ha perso aderenza finendo capovolto proprio in mezzo alla carreggiata, di fatto tagliando fuori dal transito buona parte della sede stradale.

La presenza dell’auto rovesciata sull’asfalto ha spezzato il normale deflusso dei veicoli. Chi percorre l’arteria in direzione Palermo o Agrigento procede a rilento, così come chi punta verso il paese di Misilmeri: le code, segnalate in crescita, interessano ormai entrambi i sensi di marcia.

Sul posto stanno convergendo pattuglie e squadre di soccorso, chiamate a un triplice intervento: transennare e mettere in sicurezza il tratto colpito, eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e infine liberare la carreggiata rimuovendo il veicolo e ripulendo l’asfalto.

Al momento non trapelano informazioni ufficiali sulle condizioni di chi viaggiava a bordo dell’auto coinvolta, né è chiaro se nel sinistro siano rimasti coinvolti altri veicoli. La redazione seguirà l’evolversi della vicenda non appena polizia e sanitari diffonderanno un bollettino.

Agli automobilisti in transito nella zona viene raccomandata particolare attenzione: meglio rallentare, tenere le distanze e, se possibile, imboccare un itinerario alternativo per non restare imbottigliati nel tratto congestionato.

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