La Vardera: “Errore sul Charleston, mi riferivo all’Antico stabilimento di Mondello”

“Il mio riferimento al Charleston era ovviamente errato, nella mia diretta Facebook, mi riferivo alla gestione dell’Antico stabilimento balneare a Mondello”. Lo dice Il deputato regionale Ismaele la Vardera.

“Ho sentito la famiglia Ingrao e ci tengo a precisare che il brand Charleston fondato è estraneo alla vicenda. Nella mia diretta Facebook, il mio riferimento era alla gestione dell’Antico stabilimento balneare a Mondello. Stabilimento, che negli anni tutti comunemente chiamavamo Charleston e da lì è nato l’errore. È un po’ come piazza Castelnuovo che tutti chiamiamo Politeama, ma questo non giustifica e l’ho già detto a Ingrao. La sostanza però sempre comunque la stessa, come è possibile che nessuno si sia mai accorto che la gestione del ristorante dell’antico stabilimento e che si chiamava ‘Alle Terrazze”, ha operato senza le dovute autorizzazioni, dal 2023, così come afferma provvedimento del dirigente generale Beringhelli?”.