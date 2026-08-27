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Donna di 33 anni trovata impiccata in casa, compagno indagato per omicidio

di Redazione Web
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Il compagno di Noemi Impelizzeri, la 33enne trovata senza vita nei giorni scorsi nella propria abitazione a Riposto, in provincia di Catania, risulta iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio. A renderlo noto è stato il suo legale, l’avvocato Ivan Siragusa.

Fonti della Procura hanno confermato la notizia, precisando che il provvedimento si inserisce nell’ambito degli accertamenti irripetibili disposti nel corso delle indagini – un passaggio tecnico che consente all’indagato, tramite il proprio difensore, di partecipare agli atti non ripetibili dell’inchiesta, come l’esame autoptico.

Sempre secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’esame autoptico eseguito sul corpo della donna non avrebbe fornito, al momento, un’indicazione univoca sulle cause e sulla dinamica della morte. Gli approfondimenti proseguono per stabilire con maggiore precisione quanto accaduto nell’abitazione di Riposto.

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