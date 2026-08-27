Meteo

Caldo Sicilia, venerdì il picco con punte fino a 45°C

di Redazione Web
lettura in 3 minuti
Allerta meteo in Sicilia per un'ondata di calore storica. Martedì 22 luglio previste temperature fino a 45 gradi

Il caldo non allenta la presa sulla Sicilia e nel weekend che chiude agosto toccherà il suo punto più alto: tra venerdì 28 e sabato 29 agosto il termometro potrà arrivare fino a +45°C in diverse zone dell’isola, complice l’ennesima espansione di un robusto anticiclone subtropicale sui bacini centrali del Mediterraneo.

Il fenomeno, alimentato da correnti calde di matrice nordafricana, porta con sé anche un’insidia per la qualità dell’aria: nei prossimi giorni il cielo siciliano si tingerà di una foschia biancastra a causa del pulviscolo sahariano in sospensione, le microscopiche particelle di sabbia trasportate dai venti attraverso il Mediterraneo, che nei periodi di alta pressione stabile tendono a ristagnare sull’isola.

Venerdì 28 agosto, il giorno più caldo

Sarà la giornata clou dell’ondata di calore. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione, con il pulviscolo sahariano a rendere l’aria più densa. Le temperature saliranno ulteriormente, con valori diffusamente vicini ai +40°C e picchi che, su trapanese, siracusano, Piana di Catania ed entroterra regionale, potranno raggiungere o superare i +44°C. Venti deboli o localmente moderati a regime di brezza, mari quasi calmi salvo un po’ di moto sullo Stretto di Sicilia.

Sabato 29 agosto, poche variazioni

Il caldo non darà tregua nemmeno nella seconda giornata del weekend. Cielo sereno o localmente velato, temperature stabili o in lieve calo solo sul versante tirrenico, ma sempre su valori prossimi ai +40°C. Non si escludono punte superiori ai +44°C su Piana di Catania, basso siracusano ed entroterra. Mare da poco mosso a mosso nello Stretto di Sicilia e mosso sul Tirreno occidentale, quasi calmo negli altri bacini.

Domenica 30 agosto, primo lieve respiro

Solo domenica si intravede un primo, timido calo delle temperature. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione, con punte che scenderanno fino a un comunque elevato +42°C sulla Piana di Catania. Venti deboli o localmente moderati a regime di brezza lungo le coste, mari quasi calmi ovunque tranne lo Ionio, mosso a tratti.

Una tregua vera, insomma, tarda ad arrivare per la Sicilia: dopo un’estate già segnata da diverse ondate di calore, l’isola dovrà attendere l’inizio di settembre per un cambio di circolazione più deciso, mentre restano raccomandate le consuete precauzioni per le categorie più a rischio nelle ore centrali della giornata.

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