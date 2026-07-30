Sicilia, torna il grande caldo: in arrivo la quarta ondata con punte oltre i 40 gradi

La Sicilia si prepara a fare i conti con una nuova, intensa ondata di calore. Dopo una breve fase di instabilità, l’anticiclone nord-africano si sta rinforzando e riporta sull’Isola tempo stabile e temperature in netta risalita, con valori che nel weekend potrebbero superare i 40 gradi nelle zone interne.

Nella giornata odierna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con qualche nube in più solo sui rilievi durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, con regime di brezza sulle coste, mentre il mare risulterà poco mosso. Le colonnine di mercurio torneranno a salire oltre i 30 gradi in molte zone, toccando picchi di 34-35°C nell’entroterra, in particolare tra la Piana di Catania e le aree interne di agrigentino e palermitano.

**La quarta ondata di calore dell’estate**

Quello odierno è soltanto il preludio a un fenomeno più marcato. L’Isola sta infatti per entrare nella quarta ondata di calore della stagione estiva 2026, che secondo le previsioni si farà sentire con forza nei prossimi giorni. L’anticiclone africano porterà un rialzo termico compreso tra i 7 e gli 8 gradi rispetto alle medie stagionali, con le zone interne che potrebbero superare la soglia dei 40 gradi già a partire dal fine settimana.

Il caldo intenso potrebbe protrarsi per diversi giorni, almeno fino ai primi giorni di agosto, con notti tropicali in cui le temperature difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi.

Come già osservato nelle ondate precedenti, saranno le aree interne a soffrire maggiormente, dove il caldo si manifesterà in forma più secca e intensa. Sulle coste, invece, la presenza del mare attenuerà leggermente le temperature, ma a scapito di un tasso di umidità più elevato, con conseguente aumento dell’afa nei centri urbani più grandi. Palermo, in particolare, si avvicina al livello arancione previsto dal bollettino del Ministero della Salute, un segnale che indica un rischio in aumento per le persone più vulnerabili.

Il ritorno delle alte temperature porta con sé anche un incremento del pericolo incendi. La Protezione Civile ha già emesso un’allerta arancione, raccomandando la massima cautela, in particolare nelle zone dove la vegetazione è secca.

Tra i consigli da seguire: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi idratati bevendo con regolarità, e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone più fragili.