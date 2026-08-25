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Sicilia, allerta rossa per il caldo: a Palermo attesi picchi vicini ai 41 gradi

di Redazione Web
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Diramata allerta rossa nel Palermitano, 40 gradi e rischio incendi

Scatta l’allerta rossa per le ondate di calore su Palermo, dove nelle prossime ore il termometro è destinato a salire fino a sfiorare i 41 gradi percepiti. Lo comunica la Protezione Civile Regionale, che ha emesso un avviso su rischio incendi e temperature estreme valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore.

Il capoluogo siciliano è la città più colpita dall’ondata di calore: la pericolosità è classificata “alta”, con temperatura massima percepita che toccherà i 39 gradi domani e i 41 giovedì. Situazione critica anche a Catania, dove il termometro percepito si fermerà su 40 gradi in entrambe le giornate, mentre a Messina le previsioni indicano 37 gradi domani e 40 giovedì.

Sul fronte degli incendi, la provincia di Enna è quella sotto osservazione più stretta, con livello di attenzione rosso e pericolosità “alta”. Per il resto dell’Isola scatta invece la preallerta arancione, con rischio classificato “medio”.

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