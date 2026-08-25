Cronaca

Incidente stradale in scooter, muore un 19enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Notte di lutto a Caltagirone, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in un sinistro che ha coinvolto solo il mezzo su cui viaggiava. L’episodio si è verificato attorno alle 4, in via Bouganvillea, quando il ragazzo, alla guida di uno scooter, è caduto rovinosamente sull’asfalto.
Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo: sull’esatta dinamica dell’accaduto stanno lavorando gli inquirenti.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto si sono precipitati un’ambulanza del 118 partita da Caltagirone e un’automedica giunta da Grammichele. Per il diciannovenne, tuttavia, ogni tentativo si è rivelato vano, e il sanitario intervenuto non ha potuto far altro che certificarne la morte sul luogo dello schianto.

A occuparsi degli accertamenti sono stati gli operatori del commissariato di polizia di Caltagirone e i militari della sezione radiomobile dei carabinieri, impegnati a chiarire nel dettaglio come sia maturata la tragedia.

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