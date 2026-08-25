Paura a Partinico: uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto con il gas

Attimi di forte tensione a Partinico, nel palermitano, dove un uomo di 40 anni si è chiuso nella propria abitazione minacciando di provocarne l’esplosione. L’episodio si è verificato nel quartiere San Gioacchino-Madonna del Ponte, in un appartamento di via Roma.

Il protagonista della vicenda si è arrampicato sul letto e ha aperto il rubinetto di una bombola di gas, restando con un accendino acceso in mano davanti alle forze dell’ordine sopraggiunte.

Ad avere la meglio sono stati gli agenti di polizia e i carabinieri, che non hanno esitato a fare irruzione nell’abitazione per bloccare l’uomo prima che potesse compiere il gesto. Determinante anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la bombola.

Una volta neutralizzato, il quarantenne è stato sedato dagli operatori sanitari del 118 e trasportato al Civico, dove le sue condizioni non destano preoccupazione per la vita.