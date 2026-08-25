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Morte della piccola Annarosa Bartolotta, i genitori denunciano i tre ospedali che l’hanno curata

di Redazione Web
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Passano al contrattacco i genitori di Annarosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite: attraverso il proprio legale hanno formalizzato una denuncia querela alla Procura del capoluogo siciliano nei confronti delle tre strutture sanitarie che l’hanno avuta in cura.

Nel mirino della querela ci sono gli ospedali che hanno seguito la piccola nella settimana tra il 13 e il 19 agosto: il Cervello, il Civico e l’Ospedale dei Bambini, quest’ultimo parte del polo del Civico.

A redigere l’atto è stato l’avvocato Luigi Marrandino, del Foro di Napoli Nord, legale della famiglia. Va segnalato che, in parallelo, gli stessi genitori risultano iscritti nel registro degli indagati della Procura di Palermo con l’accusa di omicidio colposo.

Per seguire da vicino l’inchiesta, la coppia si è inoltre affidata a un consulente di parte: il professor Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione, che avrà il compito di esaminare insieme alla famiglia la documentazione sanitaria e le circostanze che hanno preceduto la morte della bambina.

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