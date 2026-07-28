Sicilia, doppia allerta: temporali e caldo a 35 gradi nelle prossime 48 ore

La Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta la Sicilia, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, 29 luglio 2026. Anche Palermo rientra nell’area interessata dall’allerta gialla per rovesci o temporali.

Il bollettino segnala il persistere di precipitazioni sparse, a tratti a carattere temporalesco e localmente intense, accompagnate da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le criticità maggiori riguardano soprattutto i bacini idrografici minori e le zone urbanizzate, dove il rischio di allagamenti resta più concreto.

A questo si aggiunge un secondo avviso diffuso nella giornata odierna dalla Protezione Civile, dedicato al rischio incendi e alle ondate di calore: per domani è previsto un livello di preallerta arancione, con pericolosità media e temperature che si porteranno intorno ai 35 gradi.

Un doppio fronte di attenzione, dunque, tra maltempo e caldo intenso, che invita cittadini ed enti locali alla massima prudenza nelle prossime 48 ore.