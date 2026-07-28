Cronaca

Sicilia, doppia allerta: temporali e caldo a 35 gradi nelle prossime 48 ore

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Allerta meteo gialla in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta la Sicilia, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, 29 luglio 2026. Anche Palermo rientra nell’area interessata dall’allerta gialla per rovesci o temporali.

Il bollettino segnala il persistere di precipitazioni sparse, a tratti a carattere temporalesco e localmente intense, accompagnate da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le criticità maggiori riguardano soprattutto i bacini idrografici minori e le zone urbanizzate, dove il rischio di allagamenti resta più concreto.

A questo si aggiunge un secondo avviso diffuso nella giornata odierna dalla Protezione Civile, dedicato al rischio incendi e alle ondate di calore: per domani è previsto un livello di preallerta arancione, con pericolosità media e temperature che si porteranno intorno ai 35 gradi.

Un doppio fronte di attenzione, dunque, tra maltempo e caldo intenso, che invita cittadini ed enti locali alla massima prudenza nelle prossime 48 ore.

Consigliati per te

  1. Allerta maltempo in Sicilia: nelle prossime 36 ore piogge forti, grandinate e mare in tempesta
  2. Meteo Sicilia, caldo e 36 gradi fino a fine mese con rischio temporali
  3. Allerta Meteo in Sicilia, arrivano i temporali, poi scoppia il caldo africano
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, Egle Incalcaterra guiderà la nuova Cardiologia per lo scompenso cardiaco al Civico
Salute e Sanità
Tentato omicidio sulla statale: imprenditore agricolo ferito a colpi di pistola
Cronaca
Palermo, dopo 40 anni finito lo svincolo Brancaccio: apre tra poche settimane
Cronaca
Palermo, 17enne ferito da colpi d’arma da fuoco a Belmonte Chiavelli
Cronaca
Tragedia sulla SS113, giovane muore a 25 anni in sella al suo scooter
Cronaca