Bimba morta per difterite, l’infettivologo Bassetti: “Valutare un rinvio per le primarie in Sicilia”

Un possibile slittamento dell’avvio delle lezioni nelle scuole primarie siciliane, per dare tempo alle autorità sanitarie di verificare le coperture vaccinali degli alunni: è la proposta lanciata su X da Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova. Si tratta, va precisato, di una posizione personale dell’infettivologo: al momento nessun ente regionale o scolastico ha annunciato provvedimenti in tal senso.

Il punto di partenza del ragionamento di Bassetti è lo stato delle vaccinazioni nell’Isola. Secondo il medico, sarebbe opportuno considerare un breve slittamento del calendario scolastico, limitato alle primarie, per permettere un controllo puntuale della situazione vaccinale di ogni iscritto e, laddove servisse, completare eventuali richiami mancanti.

L’infettivologo tiene a chiarire che la proposta non nasce da un intento polemico, ma da una logica di prevenzione sanitaria. Ricorda che in Italia la vaccinazione antidifterica è obbligatoria per legge, e che il ministero della Salute individua proprio l’ingresso alla primaria come tappa chiave per i richiami contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite.

Sul piano operativo, Bassetti insiste sulla necessità di un controllo individuale, alunno per alunno, evitando di basarsi su dati complessivi o autocertificazioni, così da poter intervenire rapidamente laddove emergano lacune. Per il medico, anche un singolo caso di difterite oggi rappresenterebbe un evento evitabile da scongiurare con decisione, non un rischio da accettare passivamente: da qui l’invito a fare il possibile per garantire scuole sicure prima della riapertura.

Resta però un nodo di competenze: se la verifica vaccinale spetta alle autorità sanitarie, le date del calendario scolastico sono invece stabilite dalle Regioni. In Sicilia l’avvio delle lezioni è fissato per il 15 settembre, e un eventuale rinvio richiederebbe un provvedimento regionale che, al momento, non è stato annunciato.