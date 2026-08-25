Corleone, si tocca nelle parti intime in un pub davanti a bambini e ragazzi: arrestato 48enne

I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Corleone hanno arrestato un uomo di 48 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di minori. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione del gestore di un pub della zona, dopo che tre giovani avevano notato l’uomo compiere atti di autoerotismo all’interno del locale.

Tutto è partito dalla chiamata del titolare del pub ai militari, allertato dalle tre ragazze che si erano accorte di quanto stava accadendo all’interno dell’esercizio. Fornita la descrizione dell’uomo, la pattuglia della Radiomobile si è precipitata sul posto e, in base a quanto ricostruito, avrebbe colto il 48enne mentre era ancora in atto la condotta contestata.

A rendere ancora più grave l’episodio è la circostanza che, nel locale, si trovassero all’epoca diversi avventori, compresi minorenni e bambini: nonostante ciò, secondo quanto emerso, l’uomo non avrebbe interrotto il proprio comportamento fino al momento in cui i militari sono intervenuti bloccandolo.

Su richiesta della Procura, il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.