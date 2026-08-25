Autovelox, raffica di multe a Palermo, oltre 800 sanzioni in dieci giorni

Controlli serrati sulle strade di Palermo, dove nell’arco di dieci giorni la polizia municipale ha contestato più di 800 infrazioni per eccesso di velocità. Il dato emerge dal bilancio dell’unità Controllo velocità del Corpo, che ha intensificato la presenza di autovelox e telelaser sulle arterie a maggiore scorrimento e nei punti più a rischio per la sicurezza stradale.

Delle sanzioni complessive, 754 sono state rilevate tramite autovelox e 50 con telelaser. Il bilancio comprende anche 13 patenti ritirate immediatamente sul posto, mentre per altri 70 conducenti il provvedimento arriverà nelle prossime settimane: si tratta di automobilisti e motociclisti sorpresi a superare di oltre 40 km/h il limite consentito, che riceveranno a casa verbale e convocazione per la consegna del documento.

L’episodio più grave riguarda una moto fermata a 147 km/h lungo la corsia laterale di viale Regione Siciliana. Situazione critica anche sulla discesa di viale Margherita di Savoia in direzione Valdesi, tratto dove il limite è fissato a 30 km/h su indicazione della Protezione civile per il rischio di caduta massi: qui le rilevazioni hanno registrato velocità medie comprese tra 80 e 100 km/h, con una moto intercettata a 124 orari.

Gli autovelox sono stati posizionati lungo le corsie laterali della circonvallazione, su viale Diana, viale Ercole, viale dell’Olimpo, viale Lanza di Scalea e viale Margherita di Savoia — la stessa zona della Favorita dove l’8 agosto ha perso la vita il diciannovenne Rosario Romeo. Le postazioni con telelaser, che comportano il ritiro immediato della patente in caso di infrazione grave, hanno operato in via Libertà, viale Ercole, viale Diana, viale Margherita di Savoia e viale Croce Rossa.

Resta critica la situazione all’interno del parco della Favorita, dove il limite di 50 km/h risulta spesso disatteso da auto, moto e furgoni in transito, con rischi per pedoni e frequentatori del parco soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali nei pressi dello stadio delle Palme e della strada che conduce a Case Rocca — tratti in cui, al momento, non sono presenti dispositivi di rilevamento della velocità.