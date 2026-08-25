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Paura al Malaspina: scoppia un incendio nelle celle, nove persone soccorse

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Notte di paura al carcere Malaspina di Palermo, dove un incendio scoppiato in alcune celle ha provocato un denso sviluppo di fumo all’interno della struttura. Nove persone, tra giovani reclusi e agenti della polizia penitenziaria, sono state soccorse sul posto dai sanitari del 118: due di loro hanno avuto bisogno di cure ospedaliere urgenti al Policlinico.

L’allarme è scattato quando le fiamme, divampate all’interno di alcune celle dell’istituto, hanno saturato di fumo gli ambienti circostanti, rendendo necessario un intervento rapido di soccorso.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno preso in carico complessivamente nove persone rimaste esposte ai fumi tossici: tra loro, giovani detenuti e membri del personale di polizia penitenziaria in servizio. Per due dei soggetti coinvolti le condizioni hanno richiesto il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Palermo.

A domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco, che hanno operato in coordinamento con gli agenti di polizia per riportare la struttura in condizioni di sicurezza, evitando che il rogo si propagasse ad altre aree del penitenziario.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine volta a chiarire cause e dinamica di quanto accaduto.

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