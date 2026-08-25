Cronaca

Palermo, minaccia automobilista che non paga il parcheggio: parcheggiatore abusivo arrestato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale: con queste accuse la polizia di Stato ha arrestato a Palermo un parcheggiatore abusivo di origine guineana, bloccato dagli agenti del commissariato Centro dopo aver minacciato un automobilista che si era rifiutato di pagare la sosta in un parcheggio comunale.

Tutto è iniziato quando l’automobilista ha deciso di non versare la somma richiesta per il posteggio. Di fronte al rifiuto, l’uomo ha reagito con toni minacciosi, arrivando a paventare danni al veicolo pur di ottenere il pagamento.

Invece di allontanarsi, l’automobilista ha contattato il numero unico di emergenza 112, dando così il via all’intervento degli agenti del commissariato Centro. Una volta sul posto, i poliziotti hanno individuato e fermato il parcheggiatore abusivo, che ha però opposto resistenza al momento del controllo.

Dagli accertamenti condotti dagli agenti è emerso un elemento che aggrava la posizione dell’uomo: risultava già destinatario di un avviso orale e di un divieto di accesso a diverse zone della città, tra cui proprio l’area in cui si è consumato l’episodio. Il parcheggiatore è stato quindi arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’automobilista vittima delle minacce ha sporto querela nei suoi confronti.

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