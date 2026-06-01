CronacaPalermo

Uccise Paolo Taormina davanti al pub per uno sguardo: ora Gaetano Maranzano rischia l’ergastolo

di Gaetano Ferraro
lettura in 2 minuti
Uccise Paolo Taormina davanti al pub per uno sguardo: ora Gaetano Maranzano rischia l'ergastolo

La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sull’omicidio di Paolo Taormina e notificato l’avviso all’indagato reo confesso Gaetano Maranzano, 28 anni. L’accusa è omicidio volontario aggravato dai futili motivi: per lui si profila il carcere a vita.

Il delitto risale alla notte del 12 ottobre 2025. Taormina, 21 anni, fu ucciso davanti al pub che gestiva insieme ai familiari. Le analisi del Ris dei carabinieri hanno confermato che il colpo mortale fu esploso con la pistola calibro 9 che Maranzano consegnò spontaneamente al momento dell’arresto.

Il movente resta nebuloso: la pista social non regge

A inchiodare Maranzano ci sono le perizie balistiche, la confessione e l’arma del delitto. Ma il perché di quella notte rimane il nodo irrisolto delle indagini.

L’indagato ha sostenuto di aver sparato perché Taormina lo aveva fissato con aria di sfida fuori dal locale, e di averlo riconosciuto perché tempo prima il giovane avrebbe rivolto apprezzamenti sui social alla sua ex moglie. Una ricostruzione che non ha trovato riscontro: né nell’analisi dei cellulari né nelle dichiarazioni dei testimoni raccolte dagli investigatori.

Per i pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Ornella Di Rienzo, coordinatori delle indagini, i motivi che spinsero Maranzano ad aprire il fuoco restano futili — e questa aggravante è quella che, se confermata in giudizio, porterebbe alla condanna all’ergastolo.

Con la chiusura delle indagini preliminari si apre ora la fase che porterà, salvo sviluppi, alla richiesta di rinvio a giudizio.

Consigliati per te

  1. Gaetano La Barbera nuovo direttore della Chirurgia Vascolare dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli
  2. Palermo, uomo rischia di morire con 30 ovuli nello stomaco: i medici chiamano la polizia
  3. Incidente stradale in via Pitrè: due feriti, giovane in gravi condizioni rischia una gamba
  4. Miriam aveva 23 anni e un futuro davanti: Santa Ninfa in lacrime per l’ultimo saluto alla giovane morta a Roma
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

Ultime notizie

Tragico incidente a Pantelleria, 52enne in coma al Civico di Palermo
Cronaca Trapani
Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino
Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino
Agrigento Cronaca
Torna in Sicilia dalla Germania per sistemare casa, cade dal serbatoio e muore
Torna in Sicilia dalla Germania per sistemare casa, cade dal serbatoio e muore
Cronaca Siracusa
Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri
Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri
Cronaca
Intimidazione a Monreale, proiettili sotto i lucchetti di un locale in via Venero
Cronaca In primo piano Palermo