Taormina, gran finale alla serata “Armonie di Pietre e Stelle”: gli abiti scultura di Maria Giovanna Costa incantano il pubblico al Teatro Antico

Lavorazioni a mano con ricami, resine ed elementi dipinti a mano, tessuti lavorati creando effetti tridimensionali, lavorazioni con fili di alluminio colorati e altri filamenti creati con penna 3D impreziositi da ricami, strass, piume e resine dipinte a mano. I quattro abiti scultura di Maria Giovanna Costa, presentati alla serata “Armonie di Pietre e Stelle” domenica 2 agosto, non potevano che incantare il pubblico del Teatro Antico di Taormina.

Nella suggestiva cornice intrisa di storia e mito, la sfilata delle creazioni artistiche realizzate dall’Ingegnere edile, interior designer, stilista e pittrice siciliana Maria Giovanna Costa, artista poliedrica che ama definirsi “una semplice creativa”, è stato il finale a sorpresa voluto dal Rotary Club San Gregorio di Catania -Tremestieri Etneo per onorare l’operato della Governor Lina Ricciardello, alla guida del Distretto 2110 Sicilia- Malta con passione, competenza e spirito di servizio. Si tratta di creazioni tessili interamente realizzate a mano e dedicate alla Sicilia, a Taormina, a Giardini Naxos, e all’Araba Fenice.

“Ricevere questo omaggio mi ha profondamente emozionato – ha commentato Lina Ricciardello- ringrazio Maria Giovanna Costa per aver trasformato l’arte in un messaggio di amicizia, condivisione e solidarietà”.

L’artista, a conclusione della presentazione delle creazioni che faranno parte degli abiti scultura della sua collezione, ha ringraziato il Rotary, la Governor Lina Ricciardello e Cinzia Torrisi, fondatrice del RC San Gregorio di Catania – Tremestieri Etneo di cui è Socia, per l’opportunità offerta di condividere un’emozione capace di unire bellezza, identità e spirito di servizio, i valori che il Rotary promuove ogni giorno.

La serata “Armonie di pietre e di stelle” si è svolta all’insegna della musica, della cultura e della creatività. A dare il via all’evento è stata la musica popolare siciliana di Puccio Castrogiovanni, a seguire si è esibito il Chroma Ensemble in “Note da Oscar”, successivamente il cantautore Vincenzo Incenzo; è seguita poi la performance di danze storiche in costume. La serata è stata condotta con elegante professionalità da Ruggero Sardo.

L’intero ricavato della serata sarà destinato alla Rotary Foundation, a sostegno dei progetti umanitari che il Rotary realizza nel mondo nei principali ambiti di intervento: pace, salute, istruzione, tutela dell’ambiente, sviluppo economico e sostegno alle comunità.