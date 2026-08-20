Cronaca

Terremoto nel Catanese, scossa avvertita nella zona di Linguaglossa: magnitudo 3.1

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Trema la Sicilia, terremoto nel Trapanese questa mattina

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 ha interessato questa mattina l’area etnea, con epicentro localizzato a 10 chilometri a sud-ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania. L’evento sismico è stato registrato alle 7:47, ora italiana, del 20 agosto 2026.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Operativa dell’INGV di Catania, che ha effettuato la localizzazione dell’evento, il terremoto si è verificato a una profondità di appena 2 chilometri, un dato che generalmente favorisce una maggiore percezione della scossa da parte della popolazione anche a fronte di una magnitudo contenuta. Le coordinate geografiche rilevate collocano l’epicentro alle latitudine 37.7980 e longitudine 15.0450.

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