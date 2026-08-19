Drammatico incidente tra auto e tir: muore una madre di 40 anni davanti ai figli

Teresa Floriddia, 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi a Vittoria, in provincia di Ragusa. La donna si trovava a bordo di una Fiat Punto insieme al marito, alla guida, e ai due figli minorenni.
Lo scontro con un tir adibito al trasporto di merce agricola è avvenuto intorno a mezzogiorno in contrada Fanello. Per Teresa Floriddia non c’è stato nulla da fare: è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale.
Sul posto era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, a testimonianza della gravità delle condizioni della donna subito dopo l’impatto. I soccorsi non sono tuttavia bastati a salvarle la vita.
La famiglia risiedeva a pochi chilometri dal luogo dell’incidente, in contrada Alcerito. I rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro sono stati affidati alla polizia locale di Vittoria, che dovrà chiarire le cause dell’impatto tra i due veicoli.
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