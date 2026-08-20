Termini Imerese, controlli su monopattini e scooter elettrici: nuovi sequestri

Continuano anche a Termini Imerese le verifiche delle forze dell’ordine sui mezzi a due ruote elettrici circolanti senza rispettare le norme di sicurezza stradale. A darne notizia è stata la prima cittadina Maria Terranova, che ha condiviso sui propri canali social le immagini di alcuni dei veicoli fermati durante le recenti operazioni congiunte di polizia municipale, carabinieri e polizia di stato.

Attraverso il post pubblicato online, Terranova ha voluto ribadire quanto la questione sia prioritaria per l’amministrazione: «La sicurezza non è uno slogan. È una responsabilità». La sindaca ha precisato che i mezzi mostrati pubblicamente costituiscono solamente una porzione del totale dei sequestri portati a termine dagli agenti sul territorio comunale.

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di scoraggiare comportamenti pericolosi che mettono a rischio l’incolumità di cittadini e pedoni. Per la prima cittadina, chi continua a violare le regole della strada deve sapere che le conseguenze arriveranno puntualmente, senza eccezioni.

Il Comune ha confermato che l’attività di monitoraggio andrà avanti, grazie al lavoro congiunto con le Forze dell’Ordine, presenti quotidianamente per presidiare le zone più sensibili della città. «Non arretreremo di un passo», ha dichiarato con fermezza Terranova, ribadendo l’intenzione di rendere Termini Imerese una città più sicura e ordinata.

A chiudere il suo intervento, un messaggio diretto ai cittadini: «Termini Imerese merita rispetto. E noi continueremo a garantirlo».