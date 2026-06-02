Terremoto in Calabria magnitudo 6.2, scossa avvertita in tutta la Sicilia fino a Palermo

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte su gran parte della Sicilia. Secondo le prime stime, l’epicentro sarebbe localizzato in Calabria, con una magnitudo superiore a 6, ma a profondità elevata — circostanza che avrebbe attenuato gli effetti in superficie pur permettendo alla scossa di propagarsi su un’area vastissima.

Il sisma è stato percepito distintamente fino a Palermo, dove numerosi residenti hanno segnalato il tremore sui social network.

La scossa di terremoto avvertita in Calabria, Basilicata e Sicilia.

Secondo i dati dell’INGV, un terremoto di magnitudo ML 6.2 è avvenuto nella zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), il 02-06-2026 00:12:35 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 39.1550, 15.8210 ad una profondità di 250 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.