Terra trema nel Catanese: scossa di magnitudo 4.5 a Ragalna

di Gaetano Ferraro
Una mattinata di apprensione per la provincia di Catania. Alle ore 07:05:10 di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, i sismografi hanno registrato un evento sismico di magnitudo ML 4.5. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Ragalna, precisamente a 3 chilometri a Nord-Ovest del centro abitato.

Il terremoto si è verificato a una profondità estremamente ridotta, appena 4 chilometri. Le coordinate geografiche rilevate sono:

  • Latitudine: 37.6520
  • Longitudine: 14.9200

Localizzazione e distanze

L’evento è stato localizzato a circa 22 chilometri a Nord-Ovest di Catania. La rilevazione è avvenuta alle ore 06:05:10 (UTC), corrispondenti alle 07:05:10 ora italiana.

TERREMOTO CATANIA, NESSUN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

Nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco a seguito della scossa di terremoto di magnitudo ML 4.5 registrata dall’INGV alle ore 7:05 tra i comuni di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nel catanese. Avvertita anche nel capoluogo siciliano, sono state numerose le chiamate alla sala operativa solo per richieste di informazioni.

Terremoto, niente lezioni nelle scuole di Catania

A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici.

Pertanto oggi non si svolgeranno lezioni.

Gaetano Ferraro
