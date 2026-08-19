Nuovo caldo record in Sicilia, giovedì da allerta rossa

Non c’è tregua dall’afa in Sicilia. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani, giovedì 20 agosto, colloca l’intera Isola in stato di allerta arancione per l’ondata di calore in corso, con un’unica ma significativa eccezione: la provincia di Enna, dove il livello di rischio sale al rosso, la soglia più elevata prevista dal sistema di allertamento.

Dietro questa fase di caldo intenso c’è un’area di alta pressione che si estende su tutta la Sicilia, garantendo condizioni meteorologiche stabili e ampiamente soleggiate. Sul versante tirrenico il cielo resterà sgombro o con velature per tutto l’arco della giornata. Situazione analoga sulle coste ioniche e meridionali, dove però in serata potrebbero formarsi alcuni addensamenti nuvolosi. Nelle zone interne e sui rilievi appenninici, invece, la giornata inizierà con cieli poco coperti ma la nuvolosità è destinata ad aumentare progressivamente dal pomeriggio in poi. Sul fronte dei venti, si prevedono correnti deboli che spireranno dapprima da nord-ovest per poi ruotare verso sud-ovest nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà su quote elevate, intorno ai 5.150 metri, mentre i mari risulteranno poco mossi lungo il basso Tirreno e nei tratti del Canale e del Mare di Sicilia.

Questi i valori minimi e massimi previsti per domani nei capoluoghi siciliani:

– Agrigento: 22/30°C

– Caltanissetta: 20/33°C

– Catania: 25/32°C

– Enna: 19/30°C

– Messina: 25/33°C

– Palermo: 26/31°C

– Ragusa: 21/30°C

– Siracusa: 25/31°C

– Trapani: 25/30°C