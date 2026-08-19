Dramma sul lavoro, morto l’operaio di 55 anni caduto da un’autocisterna

Si è spento martedì sera Marcello Erbini, l’operaio 55enne di Mazara del Vallo che da quattordici giorni lottava tra la vita e la morte dopo una caduta sul lavoro. L’uomo era precipitato dalla scaletta di un’autocisterna lo scorso 5 agosto, all’interno della cantina Baia d’Oro dove prestava servizio da circa trent’anni.

Il grave incidente aveva reso necessario il trasferimento d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove Erbini è rimasto ricoverato in condizioni disperate per due settimane. Nonostante gli sforzi dei sanitari, le lesioni riportate nella caduta non gli hanno lasciato scampo.

Sulla dinamica dell’infortunio indagano i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo insieme agli ispettori dello Spresal dell’Asp di Trapani, intervenuti già nelle ore successive al fatto. Al vaglio degli investigatori resta l’ipotesi che un malore improvviso possa aver causato la caduta, ma la ricostruzione definitiva è ancora in corso.

La scomparsa di Erbini si aggiunge a un’altra tragedia sul lavoro che ha colpito il Trapanese appena una settimana prima: il 13 agosto, nel depuratore di San Vito Lo Capo, avevano perso la vita l’operaio Davide Anselmo e il soccorritore del 118 Francesco Bulgarella. Due episodi che riportano drammaticamente al centro il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro.

A Mazara del Vallo il cordoglio è unanime. Erbini non era conosciuto soltanto per i tanti anni trascorsi nello stesso impianto, ma anche per la sua passione per il teatro comico, che lo aveva reso un volto familiare e amato in città. Sui social si moltiplicano i messaggi di amici e conoscenti che lo ricordano per la sua solarità. Lascia la moglie e due figli.