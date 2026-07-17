Cronaca

Morto l’avvocato Salvatore Traina, lutto nel Foro di Palermo

di Gaetano Ferraro
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Morto l'avvocato Salvatore Traina, lutto nel Foro di Palermo

Il Foro di Palermo piange la scomparsa di uno dei suoi volti più noti. Si è spento a un giorno dal suo 79esimo compleanno l’avvocato Salvatore Traina, penalista tra i più stimati della città, storica figura del panorama giudiziario palermitano.

A darne notizia è stato l’Ordine degli avvocati di Palermo, con un messaggio pubblicato sui social network.

“Il presidente, i consiglieri dell’Ordine e gli avvocati tutti del Foro di Palermo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dello stimato avvocato Salvatore Traina e, stringendosi al dolore della figlia Giada e della famiglia, rendono omaggio alla sua lunghissima carriera professionale nella difesa dei diritti, sempre improntata ad elevato senso etico, grande competenza e indiscussa signorilità”, si legge nella nota.

Una carriera lunga mezzo secolo

Soltanto pochi mesi fa, lo scorso febbraio, l’avvocato aveva ricevuto un riconoscimento importante per i suoi 50 anni di professione: la medaglia d’oro, ritirata al Teatro Massimo dalla figlia Giada, anch’essa avvocato, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un traguardo che racconta il valore di una carriera spesa interamente nella tutela dei diritti, con un rigore professionale riconosciuto da colleghi e istituzioni.

I funerali di Salvatore Traina si terranno domani, sabato 18 luglio — giorno in cui l’avvocato avrebbe compiuto 79 anni — alle ore 11, nella chiesa di Gesù Maria e Giuseppe, in via Sacro Cuore 2, a Palermo.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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