Tragedia sull’Etna, non ce l’ha fatta il 30enne colpito da un fulmine

È morto questa notte all’ospedale Cannizzaro di Catania l’escursionista americano di circa trent’anni colpito da un fulmine ieri sera sull’Etna. L’uomo si trovava in un’area del vulcano interdetta al passaggio quando è scoppiato un violento temporale.

Il fulmine lo ha raggiunto mentre si trovava in quota, lasciandolo in condizioni gravissime. L’allarme è scattato attorno alle 20, orario in cui i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso e trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Nonostante la corsa al Cannizzaro, per il trentenne non c’è stato nulla da fare: è giunto in ospedale già privo di vita. Sulla vicenda potrebbero ora essere avviati accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato l’escursionista a trovarsi in una zona non accessibile del vulcano