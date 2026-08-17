Cronaca

Tragedia sull’Etna, non ce l’ha fatta il 30enne colpito da un fulmine

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA, PISTA DELL'ELISOCCORSO DEL 118 FERMO DAVANTI NOSOCOMIO/FOTO MAURIZIO D'ARRO'

È morto questa notte all’ospedale Cannizzaro di Catania l’escursionista americano di circa trent’anni colpito da un fulmine ieri sera sull’Etna. L’uomo si trovava in un’area del vulcano interdetta al passaggio quando è scoppiato un violento temporale.

Il fulmine lo ha raggiunto mentre si trovava in quota, lasciandolo in condizioni gravissime. L’allarme è scattato attorno alle 20, orario in cui i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso e trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Nonostante la corsa al Cannizzaro, per il trentenne non c’è stato nulla da fare: è giunto in ospedale già privo di vita. Sulla vicenda potrebbero ora essere avviati accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato l’escursionista a trovarsi in una zona non accessibile del vulcano

Consigliati per te

  1. Due sorelle siciliane travolte a Milano: Alfonsa non ce l’ha fatta, pirata positivo a alcol e droga
  2. Operaio caduto da un tetto, la terribile notizia: non ce l’ha fatta
  3. Lo schianto a Palermo, aveva due figli e 38 anni, Alessandro non ce l’ha fatta
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Paura a Piazza Sant’Anna, rissa a colpi di bottiglie nella notte di Ferragosto
Cronaca
Auto in fiamme minaccia una casa a Bolognetta, carabiniere libero dal servizio salva un anziano invalido
Cronaca
Crolla un balcone in via Emiliani Giudici a Palermo: donna precipita, trasportata in codice rosso
Cronaca
Misilmeri in lutto per Salvatore, 16 anni: la raccolta fondi per la famiglia
Cronaca
Furto di moto in via Libertà, banda di minorenni bloccata dopo l’inseguimento: 3 arresti
Cronaca