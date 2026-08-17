Cronaca

Auto in fiamme minaccia una casa a Bolognetta, carabiniere libero dal servizio salva un anziano invalido

di Redazione Web
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Un 94enne costretto a letto e impossibilitato a muoversi è stato salvato a Bolognetta dalle fiamme di un incendio partito da un’auto in transito, grazie all’intervento di un carabiniere che si trovava casualmente in zona durante un giorno di licenza. Il militare, in forza alla stazione locale, non ha esitato a intervenire nonostante fosse fuori servizio.

L’incendio è scoppiato accidentalmente da un veicolo condotto da una donna di 37 anni, in auto con il figlio minore, e si è propagato rapidamente fino a investire la facciata di un edificio residenziale. Il fumo denso e le fiamme hanno invaso l’abitazione, all’interno della quale si trovavano una 57enne e l’anziano genitore, allettato per gravi problemi di invalidità.

Il carabiniere, insieme al comandante e a un agente della Polizia Locale, è entrato nell’edificio nonostante l’aria irrespirabile, riuscendo a localizzare l’anziano al primo piano in evidente difficoltà. I tre lo hanno messo in sicurezza su una sedia e lo hanno portato fino al piano terra, sottraendolo al rischio di intossicazione o di essere travolto dalle fiamme.

L’operazione di soccorso, condotta con rapidità, ha evitato conseguenze più gravi: nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni. A domare definitivamente le fiamme è stato poi il personale dei Vigili del Fuoco di Palermo-Brancaccio, intervenuto sul posto.

Dopo le prime cure dei sanitari, l’anziano, seppur ancora scosso per l’accaduto, ha potuto riabbracciare i propri familiari. Un episodio che conferma quanto la prontezza di riflessi e il senso del dovere possano fare la differenza, anche quando si è fuori servizio.

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