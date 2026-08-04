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Tragedia a Carini, bambino di 8 anni cade dal balcone: è in codice rosso

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un bambino di 8 anni è caduto accidentalmente dal balcone di un’abitazione al terzo piano, in via Giuseppe Garibaldi, a Carini. Soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso pediatrico, il piccolo non risulta in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe caduto mentre si spostava da un balcone all’altro dell’edificio. Il bambino avrebbe riportato diverse fratture, in particolare al bacino e alle braccia. Nonostante la gravità della caduta e dei traumi riportati, sarebbe rimasto cosciente. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario.

Dato il tipo di trauma, i medici hanno ritenuto necessari accertamenti approfonditi e il piccolo è stato trasferito al reparto di neurochirurgia pediatrica per le verifiche del caso. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazioni per la sua vita.

Restano da accertare le esatte circostanze della caduta.

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