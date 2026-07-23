Cronaca

Padre eroe a Monreale, salva famiglia dalle fiamme e resta ustionato: ricoverato ma ha parso la casa

di Gaetano Ferraro
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Un monrealese identificato con le iniziali G. B. è ricoverato in Chirurgia Plastica all’Ospedale Civico di Palermo dopo essere rimasto ustionato mentre metteva in salvo i propri familiari durante l’incendio che ieri ha colpito la zona di Lenzitti, nel territorio di Monreale. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione.

L’uomo si trovava in casa con i familiari quando il fronte di fuoco, propagatosi dal bosco di Casaboli, ha raggiunto l’abitazione bloccando tutti all’interno. Per portare in salvo i suoi cari ha inzuppato d’acqua alcune coperte e le ha utilizzate una a una per proteggerli durante la fuga, restando però esposto direttamente alle fiamme: l’ustione riportata su braccia e gambe ha reso necessario il trasferimento in ospedale.

Se la famiglia è riuscita a mettersi in salvo, lo stesso non si può dire per la casa, andata quasi completamente distrutta dal rogo: per i suoi componenti resta ora il problema di una sistemazione, avendo perso l’abitazione insieme a gran parte dei propri beni.

A intervenire è già stato il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha reso noto come sarà l’amministrazione comunale a farsi carico di trovare un alloggio temporaneo al nucleo familiare rimasto senza casa. Nel frattempo si sta muovendo anche una rete di solidarietà spontanea, nata tra cittadini e associazioni del territorio per sostenere la famiglia colpita dall’incendio.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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