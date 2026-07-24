Sessantenne colto da malore in acqua: salvato da un familiare, è un fin di vita

Un uomo di circa 60 anni si trova in condizioni disperate dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre nuotava al largo di Vaccarizzo. A sottrarlo alla morsa del mare è stato un familiare, intervenuto pochi istanti prima dell’arrivo dei soccorritori.

Nel momento in cui l’uomo ha iniziato ad accusare i primi segnali di malessere, le onde e la corrente sfavorevole gli hanno reso impossibile raggiungere la riva autonomamente. Un parente presente sulla spiaggia, resosi conto di quanto stava accadendo, non ha esitato a gettarsi in acqua, riuscendo, non senza sforzo, a trascinarlo fino a terra.

Una volta raggiunta la spiaggia, sul sessantenne sono scattate le manovre di primo soccorso in attesa dei mezzi sanitari. A intervenire è stato personale del 118 giunto con l’eliambulanza, atterrata direttamente sulle dune retrostanti l’arenile, insieme ai militari della Guardia Costiera, mobilitati con le unità navali di soccorso.

Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, ma il quadro clinico dell’uomo è apparso critico sin dalle prime fasi dell’intervento. Al momento della stesura di questo articolo, l’equipe sanitaria è ancora impegnata sul posto nel tentativo di stabilizzare le sue condizioni, che restano estremamente serie.

Toccherà ora agli organi competenti ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, verificando se all’origine vi sia stato un problema di salute improvviso oppure se le condizioni non ottimali del mare abbiano avuto un ruolo determinante nella vicenda.

La scena ha provocato forte apprensione tra i bagnanti presenti in spiaggia, che hanno seguito con il fiato sospeso le fasi convulse delle operazioni di soccorso.