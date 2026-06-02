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Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri

di Redazione Web
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Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri

Attimi di terrore questo pomeriggio sul litorale di Lascari, dove un bambino di appena 4 anni è improvvisamente sparito nel nulla tra Capo Playa e il lido Salinelle Beach. La corsa contro il tempo è iniziata intorno alle 14:30, momento in cui i familiari si sono accorti che il piccolo non era più nel loro raggio visivo.

Immediata è scattata la segnalazione ai carabinieri della Stazione di Lascari, che si sono precipitati sul posto per setacciare tempestivamente l’intero tratto di costa.

A sbloccare una situazione ad altissima tensione è stato l’intervento di un bagnante. L’uomo, che si trovava sull’arenile insieme ai propri cari, ha notato il minore camminare da solo lungo la spiaggia mentre piangeva. Dopo avergli rivolto alcune domande per tranquillizzarlo e comprendere l’accaduto, si è attivato per rintracciare i genitori, riuscendo a mettersi in contatto con il padre anche grazie all’ausilio dei social network.

Nel frattempo, il personale di salvataggio in servizio al lido Salinelle Beach ha preso in custodia il piccolo. Poco dopo la madre, avvertita dal coniuge che in quel momento non era presente in spiaggia, ha raggiunto lo stabilimento balneare accompagnata dai militari dell’Arma. Il bambino è stato così riaffidato all’abbraccio dei genitori.

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