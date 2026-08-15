Cronaca

Scossa di terremoto di magnitudo 3.9, la strada si è deformata

di Redazione Web
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Scossa di terremoto di magnitudo 3.9, la strada si è deformata

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.9 è stata registrata questo pomeriggio nell’area etnea, con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania. Il fenomeno, rilevato alle 12:24 (ora italiana), è stato ricondotto dagli esperti alla fase di attività che l’Etna sta attraversando in questi giorni.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Operativa dell’INGV di Catania (INGV_OE), l’evento sismico si è verificato a una profondità molto ridotta, appena 1 chilometro, un dettaglio che spiega perché la scossa sia stata avvertita con particolare intensità dalla popolazione della zona. L’ipocentro è stato fissato alle coordinate 37.8320 di latitudine e 15.0700 di longitudine.

Nei minuti successivi all’evento hanno iniziato a circolare immagini di un tratto stradale che presenterebbe vistose deformazioni del manto d’asfalto, attribuite dagli utenti proprio alla scossa. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a cose o persone da parte delle autorità locali.

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