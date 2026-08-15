Catania

Scossa di terremoto 3.9, strada squarciata: evacuati ristoranti sull’Etna

di Redazione Web
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La scossa di magnitudo 3.9 che ha interessato l’area di Linguaglossa è stata provocata dall’apertura di un tratto della faglia della Pernicana, collegata all’attività vulcanica dell’Etna. Lo comunica la Protezione Civile, precisando che il movimento tellurico ha fratturato la strada che conduce a Piano Provenzana, nella zona di Ragabo, all’altezza del Clan dei Ragazzi.

Per motivi di sicurezza sono stati evacuati in via precauzionale i ristoranti presenti nella zona, mentre al momento non risultano altre segnalazioni di danni a cose o persone.

Sul posto sono già al lavoro i tecnici della Protezione Civile, insieme al Corpo Forestale, al Comune e alla Provincia di Catania, impegnati nei rilievi per verificare l’entità del dissesto e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dalla frattura.

La faglia della Pernicana è una delle strutture tettoniche più attive del versante nord-orientale dell’Etna, storicamente associata a episodi sismici di questo tipo nelle fasi di intensa attività del vulcano. Gli accertamenti sono ancora in corso.

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