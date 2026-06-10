Tentato omicidio a Capaci: arresto nella notte, indagini in corso

Un uomo è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Capaci con l’accusa di tentato omicidio. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno bloccato il soggetto a pochi minuti dai fatti.

Portato in caserma per gli accertamenti di rito, l’indagato è stato poi trasferito in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Indagini in corso sulla dinamica del tentato omicidio a Capaci

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e individuare il movente alla base della violenta aggressione.

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