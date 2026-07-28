Cronaca

Palermo, accoltellamento a piazza Giulio Cesare: 45enne in gravi condizioni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un uomo di origine nigeriana è stato colpito con un’arma da taglio nel pomeriggio sotto le pensiline Amat di piazza Giulio Cesare, davanti a decine di persone in attesa dei bus. Il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il presunto responsabile, un altro cittadino extracomunitario che gli investigatori ritengono possa essere di origine senegalese, si è dato alla fuga verso via Lincoln e al momento risulta ancora irrintracciabile.

L’episodio si è consumato in pieno giorno, in una delle piazze più frequentate della città, trasformando l’attesa dei passeggeri in una scena di caos improvviso. Numerosi testimoni presenti alla fermata hanno assistito all’aggressione, scattata al culmine di un confronto acceso tra i due uomini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento restano da chiarire le cause scatenanti dello scontro: gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un contrasto per motivi personali o la prosecuzione di un diverbio nato pochi minuti prima nei pressi della stazione ferroviaria.

Le ricerche dell’aggressore, allontanatosi rapidamente in direzione di via Lincoln, sono tuttora in corso. Le condizioni del ferito, trasferito in codice rosso in una struttura ospedaliera cittadina, restano serie.

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