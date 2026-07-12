Palermitano sotto assedio dal fuoco: 33 incendi in poche ore

Una vera e propria giornata di fuoco per i Vigili del Fuoco della provincia di Palermo, con 47 squadre impegnate dalle prime ore del mattino in interventi di soccorso urgente su tutto il territorio. Tra questi, 33 hanno riguardato incendi.

L’emergenza più complessa si è registrata in contrada Molinazzo, nel comune di Villafrati, dove le fiamme hanno interessato un’ampia area di vegetazione.

Sul posto è stato inviato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), figura chiave incaricata di coordinare dal basso il lavoro dei mezzi aerei impiegati nello spegnimento.

Per contrastare il rogo di Villafrati sono stati fatti alzare in volo due elicotteri del Corpo Forestale della Regione Siciliana, identificati con le sigle Falco 1 e Falco 5, che hanno operato in appoggio alle squadre già a terra.

Il bilancio della giornata conferma la pressione a cui sono sottoposti i mezzi antincendio nel Palermitano, in un periodo dell’anno in cui il rischio di roghi resta particolarmente elevato su tutto il territorio.