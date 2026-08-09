Sub ucciso dall’elica di un gommone a Lampedusa, la fidanzata assiste alla tragedia

Un turista di 29 anni ha trovato la morte nelle acque di Punta Sottile, a Lampedusa, durante un’immersione. Il giovane, in vacanza sull’isola con la fidanzata, sarebbe stato investito dall’elica di un gommone con a bordo due turisti.

L’ennesima tragedia del mare si è verificata al largo di Punta Sottile, tratto costiero molto amato da bagnanti e appassionati di diving. Il ventinovenne era immerso quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato centrato dall’elica dell’imbarcazione in transito nella zona.

Scattato l’allarme, le operazioni di soccorso hanno visto in campo la guardia costiera, che ha lavorato insieme a un team privato specializzato in ricerche subacquee. Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo del giovane, restituito al mare solo per essere recuperato poche ore dopo.

L’imbarcazione sospettata di aver causato l’impatto è stata sequestrata e trasferita in porto, dove i tecnici incaricati effettueranno tutti i rilievi necessari a chiarire la sequenza degli eventi. Al centro degli accertamenti ci sono anche eventuali profili di responsabilità dei due occupanti del gommone.

Sul caso è stato aperto un fascicolo d’indagine. Gli inquirenti dovranno adesso stabilire se la rotta seguita dall’imbarcazione rispettasse le distanze di sicurezza previste nei tratti di mare frequentati da sommozzatori e bagnanti.