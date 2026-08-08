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Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni

di Gaetano Ferraro
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Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni

Un ragazzo di appena 19 anni, Rosario Romeo, ha perso la vita nella notte a Palermo, vittima di un violento incidente stradale avvenuto nella zona della Favorita.

Il tragico episodio si è verificato nella notte, attorno alle tre, in viale Diana. Stando a una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter, andando a scontrarsi con un lampione posto ai margini della strada.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118, ma le manovre di rianimazione non sono bastate a salvargli la vita: le lesioni provocate dall’urto non hanno lasciato scampo al diciannovenne.

Sul posto si sono portati anche gli agenti del nucleo infortunistica della polizia municipale, incaricati di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e di verificarne le cause.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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