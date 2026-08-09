Caldo estremo in Sicilia, nuova allerta rossa

La Sicilia continua a fare i conti con il caldo estremo: Messina, Catania e Palermo restano in bollino rosso anche per la giornata di lunedì, con temperature percepite che a Messina toccheranno i 39 gradi. Contestualmente, la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso che innalza a livello di preallerta il rischio incendi su tutta l’Isola.

Un anticiclone di origine nordafricana continua a stazionare sulla Sicilia, mantenendo le temperature su valori estremi soprattutto nelle zone interne e pianeggianti. Il bollettino del ministero della Salute conferma che, tra le 27 città italiane monitorate, 19 restano contrassegnate dal massimo livello di allerta, compresi diversi capoluoghi siciliani.

A Messina il disagio sarà massimo, con il termometro che segnerà 39 gradi percepiti sia oggi che domani. A Catania si passerà dai 37 gradi di oggi ai 38 previsti per l’inizio della prossima settimana, mentre Palermo registrerà 36 gradi percepiti nella giornata odierna, in salita a 37 domani. Il capoluogo, e con esso l’intera area metropolitana che comprende anche Monreale, resta dunque interessato dal livello 3 di rischio, quello più severo previsto dalla scala nazionale.

Le autorità sanitarie raccomandano particolare attenzione verso le fasce di popolazione più vulnerabili, a partire da anziani e bambini, invitando a evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata e a mantenersi costantemente idratati.

Sul fronte degli incendi, la Protezione civile regionale ha emesso l’avviso numero 167, valido dalla mezzanotte di oggi per le successive 24 ore, dichiarando lo stato di preallerta su tutto il territorio siciliano. Le basse percentuali di umidità, comprese tra il 30 e il 60%, unite alle temperature elevate, creano infatti le condizioni ideali per l’innesco e la rapida propagazione dei roghi.

Il rischio più alto, classificato come “medio”, riguarda le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Trapani, dove le condizioni meteorologiche potrebbero favorire incendi di forte intensità e veloce diffusione. Pericolosità più contenuta, ma comunque sotto osservazione per la campagna antincendio boschivo in corso, per le province di Messina, Ragusa e Siracusa.