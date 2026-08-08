Lutto a Palermo, Rosario Romeo era amico di tutti

Un ragazzo di 19 anni, Rosario Romeo, ha perso la vita nella notte a Palermo lungo viale Ercole, nella zona della Favorita. Il giovane, appena diplomato all’istituto alberghiero con il massimo dei voti, si trovava alla guida della propria moto quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo la corsa contro un palo e poi in un canale laterale alla carreggiata.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 3 di notte, a un centinaio di metri da via Case Rocca, sulla strada che conduce verso piazzale dei Matrimoni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Rosario era figlio unico. La sua famiglia è conosciuta nel quartiere: il padre, Gianfranco Romeo, conduce un bar in via Roccazzo, mentre la madre, Silvana Barone, è alla guida di un salone da parrucchiera in via Mogadiscio. Il ragazzo aveva concluso da poco il proprio percorso scolastico e, per festeggiare il diploma, i genitori gli avevano regalato una crociera dalla quale era rientrato solo pochi giorni prima della tragedia.

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale Sabrina Figuccia, che ha espresso cordoglio alla famiglia e ha rilanciato l’allarme sicurezza stradale in città. Nel suo intervento ha ricordato altri giovani scomparsi negli ultimi mesi sulle strade palermitane, citando i nomi di Gabriel, Alessandro, Antonio, Domenico, Samuele e Patrik, e ha menzionato anche il caso di Gabriele, un ragazzo che porta ancora le conseguenze di un grave sinistro da cui è sopravvissuto.

Per Figuccia, la vicenda impone un cambio di passo sul fronte della prevenzione: servono più manutenzione del manto stradale, un’illuminazione adeguata nei punti più bui e l’individuazione dei tratti a maggior rischio. «Ogni ragazzo che esce la sera deve poter tornare a casa», ha dichiarato la consigliera, aggiungendo che il dolore per queste tragedie non può restare confinato alle pagine di cronaca, ma deve trasformarsi in una spinta concreta al cambiamento, affinché nessun’altra famiglia sia costretta a vivere lo stesso drammatico epilogo.

Intanto, sulle cause dello schianto in viale Ercole proseguono gli accertamenti degli inquirenti, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente che è costato la vita al 19enne.