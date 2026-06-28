Cronaca

Cinque ragazzini in balia delle onde su un gommone: salvati dalla Guardia Costiera

di Redazione Web
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La Guardia costiera di Trapani è intervenuta, questa mattina, per soccorrere cinque minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, in difficoltà a bordo di un natante a remi al largo del porto.

L’intervento di soccorso è partito dopo la segnalazione di un’imbarcazione da diporto battente bandiera francese in transito, impossibilitata ad intervenire, che aveva avvistato un’unità a remi in difficoltà al largo del porto di Trapani, a circa mezzo miglio dall’imboccatura.

Una motovedetta della Guardia costiera, la G.C. A 88, ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà, a bordo della quale si trovavano i cinque minorenni, visibilmente spaventati: avevano perso il controllo del natante e non riuscivano più a rientrare autonomamente a causa del vento. I militari li hanno recuperati, scossi ma in buone condizioni di salute, trasferendoli in sicurezza al porto di Trapani, dove è stata ormeggiata anche l’imbarcazione a remi.

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