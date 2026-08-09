Paura a Balestrate: bimba di 5 anni scompare in spiaggia

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi a Balestrate, comune del Palermitano, dove una bambina di appena 5 anni si è allontanata dai genitori mentre si trovava sul litorale. La piccola è stata ritrovata poco dopo, incolume, nella zona di Calatubo.

A dare l’allarme sono stati i familiari, che si sono accorti quasi immediatamente della scomparsa della bimba e hanno subito contattato le forze dell’ordine. Sul tratto di costa interessato sono intervenuti in tempi rapidi la Guardia Costiera, i Carabinieri e il personale sanitario.

I militari della Guardia Costiera hanno setacciato l’arenile e, per facilitare le ricerche, hanno fatto uscire dall’acqua tutti i bagnanti presenti nella zona. Le operazioni si sono concluse positivamente: dopo alcuni minuti di grande apprensione per i familiari, la bambina è stata individuata sana e salva non lontano dal punto in cui si era smarrita, nei pressi di Calatubo.

La piccola, spaventata ma illesa, è stata riaffidata ai genitori al termine dei controlli di rito.