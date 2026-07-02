Ragazza scompare tra le onde, avviate le ricerche in mare

Momenti di apprensione a Milazzo, dove è scattato l’allarme per la scomparsa di una ragazza data per dispersa. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha avviato le ricerche concentrando i controlli nella zona adiacente al campo sportivo Marco Salmeri.

Al momento non è stato possibile stabilire se la giovane sia una turista in vacanza nella cittadina tirrenica o una residente del posto. Le autorità stanno lavorando per fare chiarezza sull’identità e sulla dinamica dell’accaduto.

La situazione resta in evoluzione e gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento.