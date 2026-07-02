Cronaca

Ragazza scompare tra le onde, avviate le ricerche in mare

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Momenti di apprensione a Milazzo, dove è scattato l’allarme per la scomparsa di una ragazza data per dispersa. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha avviato le ricerche concentrando i controlli nella zona adiacente al campo sportivo Marco Salmeri.

Al momento non è stato possibile stabilire se la giovane sia una turista in vacanza nella cittadina tirrenica o una residente del posto. Le autorità stanno lavorando per fare chiarezza sull’identità e sulla dinamica dell’accaduto.
La situazione resta in evoluzione e gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento.

Consigliati per te

  1. Giovane entra in mare e scompare tra le onde, Capitaneria, Vigili del Fuoco e Polizia avviano le ricerche
  2. Cinque ragazzini in balia delle onde su un gommone: salvati dalla Guardia Costiera
  3. Ragazza di 13 anni travolta da un’auto: è all’ISMETT in coma farmacologico
  4. Sparatoria in via La Lumia, ragazza con proiettile in testa: è rimasto sotto cute
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Schianto furgone treno sulla Messina-Palermo, traffico ferroviario interrotto
Cronaca
Endometriosi, al via a Palermo il centro dedicato alla diagnosi e cura
Palermo Salute e Sanità
Hard Rock Cafe apre a Palermo: investimento da 4 milioni e 50 assunti
Economia
Blitz dei Carabinieri tra Carini e Terrasini: manette per un 38enne, denunce a raffica
Cronaca
Armi e droga nel cuore dello Zen: blitz dei Carabinieri col cane
Cronaca Palermo