Caltanissetta

Bagnante scompare in mare, la canoa torna a riva da sola

di Redazione Web
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Si tuffa e non risale più, muore 15enne a Panarea

Da ieri si sono perse le tracce di un bagnante uscito in mare a Gela (Caltanissetta) con una canoa. I militari della capitaneria di porto, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. Le attività proseguono anche questa mattina, con l’impiego di mezzi nautici e aerei. La canoa è tornata a riva, ma dell’uomo non c’è ancora traccia. (ANSA)

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