Bagnante scompare in mare, la canoa torna a riva da sola

Da ieri si sono perse le tracce di un bagnante uscito in mare a Gela (Caltanissetta) con una canoa. I militari della capitaneria di porto, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. Le attività proseguono anche questa mattina, con l’impiego di mezzi nautici e aerei. La canoa è tornata a riva, ma dell’uomo non c’è ancora traccia. (ANSA)