Cronaca

Lite con alcuni ciclisti finisce nel sangue: siciliano li investe due volte, quattro feriti

di Redazione Web
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Un violento episodio si è verificato oggi a Lanzo Torinese, nel Torinese, dove un automobilista avrebbe deliberatamente investito un gruppo di ciclisti al termine di un diverbio. Quattro le persone rimaste ferite, due delle quali in condizioni giudicate serie dai sanitari intervenuti sul posto.

Secondo le testimonianze raccolte, la vicenda sarebbe nata da un contrasto scoppiato per strada tra il conducente e alcuni ciclisti. Al culmine della discussione, l’uomo alla guida li avrebbe travolti con l’auto e, sempre secondo i racconti dei presenti, sarebbe poi tornato indietro per colpirli una seconda volta.

A finire in manette, seppur ai domiciliari, è Giuseppe Campagna, 73 anni, ex artigiano originario del Messinese ma residente a Coassolo, come riportato dall’agenzia Ansa. Dopo l’accaduto, l’anziano si è presentato spontaneamente presso una caserma dei Carabinieri, che ora lo accusano di tentato omicidio stradale.

Sottoposto ad alcoltest, il 73enne è risultato negativo, mentre restano ancora da acquisire i risultati delle analisi tossicologiche a cui è stato sottoposto.

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