Ancora caldo, nuova allerta rossa per Palermo

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.150 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 23 luglio e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è previsto anche per domani un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperature massime percepite di 36 gradi centigradi.

Livello di “preallerta”, con pericolosità “media” per quanto riguarda il rischio incendi.

L’assessore al Benessere animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, rende noto che, in considerazione del perdurare dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando la città e sulla base delle previsioni della Protezione Civile Regionale, il Sindaco ha disposto anche per la giornata di giovedì 23 luglio 2026 la sospensione della circolazione dei veicoli a trazione animale.

Si tratta del settimo giorno consecutivo di stop al servizio delle carrozze, una misura adottata esclusivamente per garantire la tutela della salute e del benessere degli equidi impiegati nel servizio turistico, evitando che siano sottoposti a sforzi fisici in condizioni climatiche particolarmente gravose.

«La salvaguardia degli animali – dichiara Ferrandelli – viene prima di ogni altra considerazione. Le temperature eccezionalmente elevate registrate in questi giorni impongono scelte responsabili. Per questo, in piena sintonia con il Sindaco e con gli uffici comunali, abbiamo ritenuto necessario confermare il divieto di circolazione delle carrozze anche per domani. È una decisione che risponde al principio di tutela del benessere animale e agli obblighi previsti dal regolamento comunale.

Siamo consapevoli dei sacrifici richiesti agli operatori del settore – prosegue Ferrandelli – ma la priorità assoluta resta la protezione degli animali. Continueremo a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i cavalli non siano esposti a rischi per la loro salute».

L’Amministrazione comunale ricorda che la vigilanza sul rispetto dell’ordinanza è affidata alla Polizia Municipale, che provvederà ai controlli previsti e all’eventuale contestazione delle violazioni.