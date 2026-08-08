Leggi l’aggiornamento. Identificata la vittima

Palermo. Incidente mortale questa notte alla Favorita. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Intorno, tanti giovani sotto shock, in lacrime. A terra, una coperta termica a coprire il corpo.

L’incidente si è verificato in piena notte, circa le 3, in viale Ercole.

Secondo le prime informazioni, il giovane era alla guida di una moto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti di polizia e i soccorritori del 118. Presenti inoltre numerosi giovani, alcuni dei quali avrebbero assistito alla scena e sono rimasti sotto choc.

Sul posto diverse ambulanze del 118, la polizia municipale.

Seguiranno aggiornamenti.