Cronaca

Eruzione Etna in corso, sospesi voli in arrivo all’aeroporto di Catania

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1).

Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 12:00 ora locale. Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Consigliati per te

  1. Eruzione Etna, chiuso lo spazio aereo del settore B2 fino alle 19
  2. Riaperto l’Aeroporto di Catania, ripristinati i voli in partenza e in arrivo
  3. Cenere vulcanica e stop voli, Marano: “Subito un piano per gestire impatto fenomeni eruttivi Etna su trasporto aereo e ridurre i disagi”
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni
Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni
Cronaca In primo piano
Palermo, incidente mortale questa notte alla Favorita
Cronaca
Grave incidente sul lavoro, precipita da scala dell’autobotte, operaio in gravi condizioni
Cronaca
“Enjoy’s Jazz… e non solo”: dall’11 al 14 agosto Gangi appuntamento con la grande musica dal vivo
Comunicati stampa
Tindari Itinerante, il territorio diventa palcoscenico diffuso: gli appuntamenti nei comuni partner del Tindari Festival
Comunicati stampa