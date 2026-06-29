Villa Sofia, radiologia guasta da sei giorni: pazienti dirottati al Civico

Da sei giorni la macchina radiologica del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia è fuori uso.Il problema, di cui non si conosce ancora l’entità ma che persiste dallo scorso mercoledì, ha causato il trasferimento di pazienti arrivati in ambulanza o con mezzi propri verso altri pronto soccorso.

Una volta giunte a Villa Sofia, le ambulanze sono state costrette a dirigersi verso altri pronto soccorso della città, all’ospedale Civico, ad esempio, dall’altro lato della città, tenendo impegnato più del dovuto il mezzo, con il paziente ancora a bordo.

Ieri è stata una giornata particolarmente complicata per i sanitari dei pronto soccorso degli ospedali palermitani: alle 10 non risultava disponibile alcuna ambulanza con barella spinale per immobilizzare i pazienti con sospette fratture.

Dall’ospedale Villa Sofia fanno sapere che “la macchina radiologica ha subito un guasto, verificatosi lo scorso mercoledì e immediatamente segnalato, e che l’intervento di ripristino è in corso”.